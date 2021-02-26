Очень интригующая пара. Определились финалистки турнира в Аделаиде

На турнире WTA 500 в Аделаиде состоялись матчи 1/2 финала.

В первом матче Ига Свёнтек из Польши уверенно одолела швейцарку Жиль Тайхман.

Во второй встрече другая швейцарка Белинда Бенчич, которая получила второй номер посева, оказалась сильнее Кори Гауфф из США.

Для Свёнтек это будет третий финал в карьере, она является действующей чемпионкой Ролан Гаррос. На счету Бенчич 10 финалов и четыре титула.

Аделаида. 1/2 финала

Ига Свёнтек – Жиль Тайхман – 6:3, 6:2

Белинда Бенчич [2] – Кори Гауфф – 7:6(2), 6:7(4), 6:2