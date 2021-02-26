Очень интригующая пара. Определились финалистки турнира в Аделаиде

За титул сразятся Ига Свёнтек и Белинда Бенчич

  • 26.02.2021 12:55
  • 568 просмотров
  • 2 комментария
Очень интригующая пара. Определились финалистки турнира в Аделаиде
© Mark Brake/Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

На турнире WTA 500 в Аделаиде состоялись матчи 1/2 финала.

В первом матче Ига Свёнтек из Польши уверенно одолела швейцарку Жиль Тайхман.

Во второй встрече другая швейцарка Белинда Бенчич, которая получила второй номер посева, оказалась сильнее Кори Гауфф из США.

Для Свёнтек это будет третий финал в карьере, она является действующей чемпионкой Ролан Гаррос. На счету Бенчич 10 финалов и четыре титула.

Аделаида. 1/2 финала 

 Ига Свёнтек –  Жиль Тайхман – 6:3, 6:2
 Белинда Бенчич [2] –  Кори Гауфф – 7:6(2), 6:7(4), 6:2

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 26.02.2021 13:49
    +1
    Бажаю перемоги Швьонтек! Дуже приємна, скромна і врівноважена дівчина з цікавою грою! Вболіватиму за неї.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 26.02.2021 13:15
    +1
    Ех.... Минулого року в фіналі тут була Ястремська,та ще з Сашком Бажиним. Ми всі дивилися в майбутнє з великою надією на Даяну. А тепер її кар'єрі, мабуть прийшла велика попа. Шляхи Господні не передбачувані!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 26.02.2021 13:49
    +1
    Бажаю перемоги Швьонтек! Дуже приємна, скромна і врівноважена дівчина з цікавою грою! Вболіватиму за неї.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 26.02.2021 13:15
    +1
    Ех.... Минулого року в фіналі тут була Ястремська,та ще з Сашком Бажиним. Ми всі дивилися в майбутнє з великою надією на Даяну. А тепер її кар'єрі, мабуть прийшла велика попа. Шляхи Господні не передбачувані!
    Ссылка
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