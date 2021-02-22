ВИДЕО. Как Костюк готовится к новым турнирам

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк продолжает подготовку к новым соревнованиям. Костюк тренируется на киевских кортах.
Ранее Костюк проиграла россиянке Веронике Кудерметовой в поединке первого круга Australian Open.
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