ВИДЕО. Как Марта Костюк уступила Кудерметовой и покинула Australian Open

Смотрите лучшие моменты матча первого круга

  • 08.02.2021 09:45
  • 489 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Марта Костюк уступила Кудерметовой и покинула Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№78 WTA) уступила россиянке Веронике Кудерметовой (№36 WTA) и завершила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Смотрите лучшие моменты матча:

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 08.02.2021 10:40
    +1
    Марта сказала :- вы от меня ничего не ждите. Человек слова
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 08.02.2021 10:40
    +1
    Марта сказала :- вы от меня ничего не ждите. Человек слова
    Ссылка
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