ВИДЕО. Как Марта Костюк уступила Кудерметовой и покинула Australian Open

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№78 WTA) уступила россиянке Веронике Кудерметовой (№36 WTA) и завершила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Смотрите лучшие моменты матча:
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Источник — Sport.ua
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