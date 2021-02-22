Свитолина преодолела отметку в 20 млн призовых за карьеру

Украинка – 19-я теннисистка в истории, кому это удалось

  • 22.02.2021 14:57
  • 1804 просмотра
  • 5 комментариев
Свитолина преодолела отметку в 20 млн призовых за карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

WTA опубликовал обновленный рейтинг теннисисток с самым большим количеством призовых суммарно за карьеру. Безоговорочный лидер рейтинга с более чем двукратным преимуществом – Серена Уильямс с 94,2 миллиона долларов.

После Australian Open суммарные призовые Элины Свитолиной за карьеру перевалили за отметку в 20 миллионов долларов. На данный момент украинка заработала 20 миллионов 105 тысяч 204 доллара.

Таким образом, Свитолина стала 19-й теннисисткой в истории, которая преодолела отметку в 20 миллионов долларов призовых за карьеру. В текущем рейтинге WTA Свитолина сохранила пятое место.

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Источник — WTA

(3 голоса)

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.02.2021 16:33
    0
    Эля одолжи 204 доллара.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 22.02.2021 15:46
    +2
    salamanka1982, 22.02.2021 15:37
    Бідний Гаель. Втратив такий гаманець з грошима. Переключайся на Осаку. Вона і чорненька, і молодша і в 23 заробила майже 18 лямів. Скоро пережене Елінку старіючу із кожним роком гірше граючу👍
    Для початку подивись скільки заробив Гаель, а потім вже пиши
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 22.02.2021 15:37
    -1
    Бідний Гаель. Втратив такий гаманець з грошима. Переключайся на Осаку. Вона і чорненька, і молодша і в 23 заробила майже 18 лямів. Скоро пережене Елінку старіючу із кожним роком гірше граючу👍
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 22.02.2021 15:29
    +1
    Но для деяких хейтерів вона всеодно не топ.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.02.2021 15:14
    +3
    Молодчинка,дальше будет ещё больше
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.02.2021 15:14
    +3
    Молодчинка,дальше будет ещё больше
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 22.02.2021 15:46
    +2
    salamanka1982, 22.02.2021 15:37
    Бідний Гаель. Втратив такий гаманець з грошима. Переключайся на Осаку. Вона і чорненька, і молодша і в 23 заробила майже 18 лямів. Скоро пережене Елінку старіючу із кожним роком гірше граючу👍
    Для початку подивись скільки заробив Гаель, а потім вже пиши
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 22.02.2021 15:29
    +1
    Но для деяких хейтерів вона всеодно не топ.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.02.2021 16:33
    0
    Эля одолжи 204 доллара.
    Ссылка
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