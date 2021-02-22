Свитолина преодолела отметку в 20 млн призовых за карьеру

WTA опубликовал обновленный рейтинг теннисисток с самым большим количеством призовых суммарно за карьеру. Безоговорочный лидер рейтинга с более чем двукратным преимуществом – Серена Уильямс с 94,2 миллиона долларов.

После Australian Open суммарные призовые Элины Свитолиной за карьеру перевалили за отметку в 20 миллионов долларов. На данный момент украинка заработала 20 миллионов 105 тысяч 204 доллара.

Таким образом, Свитолина стала 19-й теннисисткой в истории, которая преодолела отметку в 20 миллионов долларов призовых за карьеру. В текущем рейтинге WTA Свитолина сохранила пятое место.