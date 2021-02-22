Рейтинг WTA. Свитолина сохранила место в топ-5, Серена ворвалась в десятку

WTA опубликовала новую версию рейтинга после завершения Открытого чемпионата Австралии.
Чемпионка турнира Наоми Осака поднялась с третьего на второе место, также в топ-10 ворвалась Серена Уильямс. Теперь американка седьмая. Очень близка к вылету из десятки Петра Квитова, которая традиционно сильно начинает сезон, но пока что у нее не получается.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Элина Свитолина сохранила пятую позицию, но в ближайшей перспективе есть очень много конкуренток, которые могут ее потеснить. Большинство остальных представительниц Украины потеряли по несколько позиций и только Леся Цуренко добавила несколько строчек.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке Свитолина идет на 14-м месте, Марта Костюк – на 25-м.
Чемпионская гонка WTA
Источник — Sport.ua
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