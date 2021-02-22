ФОТО. Вот это встреча. Свитолина и Костюк увиделись в Киеве

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк встретились в Киеве.
«Элина Свитолина в городе», – написала Костюк в инстаграме.
Ранее обе теннисистки выступали в Австралии, но сейчас находятся в Киеве.
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Источник — Instagram
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