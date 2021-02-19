ВИДЕО. Марта Костюк сменила вид спорта?

Украинская теннисистка тренируется на киевских беговых дорожках

  • 19.02.2021 18:24
  • 728 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Марта Костюк сменила вид спорта?
© Getty Images/Global Images Ukraine

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не чужда легкой атлетике. Готовясь к следующим соревнованиям, спортсменка тренируется на беговых дорожках в Киеве.

Ранее Костюк проиграла россиянке Веронике Кудерметовой в поединке первого круга Australian Open.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 19.02.2021 18:39
    0
    На збірну України поки не тягне, але усі задатки стати спринтером в неї є
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 19.02.2021 18:39
    0
    На збірну України поки не тягне, але усі задатки стати спринтером в неї є
    Ссылка
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