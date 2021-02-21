Федерер, Надаль и Джокович выиграли 54 из 63 последних турниров Grand Slam

Новак Джокович в девятый раз добыл общую победу на кортах Открытого чемпионата Австралии по теннису. Теперь на его счету 18 титулов Большого Шлема.

Это означает, что начиная с Ролан Гаррос-2005 в 54 из 63 турниров Grand Slam побеждала так называемая Большая тройка: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Кроме вышеназванных теннисистов в этот промежуток времени удавалось победить только Энди Маррею и Стэну Вавринке (по 3 титула), а также Хауну Мартину Дель Потро, Марину Чиличу и Доминику Тиму (по одному разу).