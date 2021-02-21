ДЖОКОВИЧ – Медведеву: «Ты еще выиграешь Шлем, но подожди пару лет»

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович обратился к россиянину Даниилу Медведеву, которого обыграл в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.



«Раньше мы с тобой больше тренировались вместе – а сейчас ты перестал мне звонить. Но мне приятно, что ты помнишь все, что нас связывает.

Ты отличный парень и отличный игрок. Ты один из самых сильных противников, с которыми мне приходилось встречаться. Это просто вопрос времени – когда ты возьмешь Шлем. Но подожди, пожалуйста, еще несколько лет», – сказал сербский теннисист после матча.