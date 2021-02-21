Даниил МЕДВЕДЕВ: «Чувствую себя как Надаль после финала 2019 года»

Российский теннисист – о причинах поражения в финале Australian Open

  • 21.02.2021 14:09
  • 887 просмотров
  • 0 комментариев
Даниил МЕДВЕДЕВ: «Чувствую себя как Надаль после финала 2019 года»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
«Думаю, что чувствую себя как Надаль после финала 2019 года.

Я не люблю проигрывать, независимо от стадии соревнований. Он выиграл сегодня так, как я выиграл остальные турниры. 

Во-первых, я не играл плохо. Если я снова сыграю с ним в финале, я буду делать все лучше и на площадке, и за ее пределами. Это не значит, что я выиграю, но такова жизнь теннисистов.

Когда я тренировался с ним, он часто опаздывал. Это было единственный минус, который я помню. В остальном он был очень позитивным. У нас есть и другие истории, как я в его частном самолете летал на Кубок Дэвиса. Он многое сделал для моей карьеры», – сказал российский теннисист после матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности