Даниил МЕДВЕДЕВ: «Чувствую себя как Надаль после финала 2019 года»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.



«Думаю, что чувствую себя как Надаль после финала 2019 года.

Я не люблю проигрывать, независимо от стадии соревнований. Он выиграл сегодня так, как я выиграл остальные турниры.

Во-первых, я не играл плохо. Если я снова сыграю с ним в финале, я буду делать все лучше и на площадке, и за ее пределами. Это не значит, что я выиграю, но такова жизнь теннисистов.

Когда я тренировался с ним, он часто опаздывал. Это было единственный минус, который я помню. В остальном он был очень позитивным. У нас есть и другие истории, как я в его частном самолете летал на Кубок Дэвиса. Он многое сделал для моей карьеры», – сказал российский теннисист после матча.