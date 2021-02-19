Калинина вылетела в четвертьфинале турнира ITF в Орландо

Сегодня Ангелина Калинина в четвертьфинале хардового турнира ITF в Орландо (США) встречалась с местной теннисисткой Клэр Лю. 20-летняя американка не оставила своей сопернице никаких шансов и уверенно победила в двух сетах.
1/4 финала
Клэр Лю (США) – Ангелина Калинина (Украина, 6) – 6:2, 6:1
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Источник — Sport.ua
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