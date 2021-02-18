Калинина вышла в четвертьфинал турнира ITF в Орландо

Сегодня Ангелина Калинина во втором раунде хардового турнира ITF в Орландо (США) в двух сетах уверенно обыграла сербку Йовану Якшич.
1/8 финала
Йована Якшич (Сербия) – Ангелина Калинина (Украина, 6) – 2:6, 3:6
В четвертьфинале соперницей Калининой будет американка Клэр Лью. Вчера в первом раунде украинка обыграла Екатерину Горгодзе из Грузии.
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Источник — Sport.ua
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