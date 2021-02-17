Калинина легко вышла во второй круг 25-тысячника ITF в США

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№165 WTA) одержала уверенную победу на старте хардового 25-тысячника ITF в США.
В первом круге украинка разобралась с Екатериной Горгодзе из Грузии (№222 WTA).
Орландо. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Екатерина Горгодзе (Грузия) – 6:3, 6:0
В следующем раунде Калинина сразится с американкой Софией Виттл (№417 WTA), которая преодолела квалификацию, или Йованой Якшич из Сербии (№243 WTA).
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Источник — Sport.ua
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