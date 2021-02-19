Прервалась серия из 7 побед. Марченко не пробился в полуфинал в Италии

Украинец уступил в двух сетах

  • 19.02.2021 18:05
  • 349 просмотров
  • 2 комментария
Прервалась серия из 7 побед. Марченко не пробился в полуфинал в Италии
© Open Quimper

Украинский теннисист Илья Марченко в четвертьфинале турнира в итальянском Биелле уступил местному спортсмену Андреасу Сеппи.

Марченко проиграл в двух сетах - 4:6, 5:7. Илья прервал свою серию из 7 кряду побед.

Ранее украинец выиграл челленджер в Биелле, обыграв в финале Энди Маррея.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 19.02.2021 18:37
    +1
    Но бой он дал приличный. Обвинять не в чем его.
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 19.02.2021 18:21
    +1
    Надеюсь, что просто устал.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 19.02.2021 18:37
    +1
    Но бой он дал приличный. Обвинять не в чем его.
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 19.02.2021 18:21
    +1
    Надеюсь, что просто устал.
    Ссылка
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