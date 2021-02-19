Прервалась серия из 7 побед. Марченко не пробился в полуфинал в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко в четвертьфинале турнира в итальянском Биелле уступил местному спортсмену Андреасу Сеппи.
Марченко проиграл в двух сетах - 4:6, 5:7. Илья прервал свою серию из 7 кряду побед.
Ранее украинец выиграл челленджер в Биелле, обыграв в финале Энди Маррея.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.