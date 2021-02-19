Илья Марченко – Андреас Сеппи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) проведет матч 1/4 финала основной сетки в рамках челленджера в Италии.

Украинец сразится против четвертого сеяного Андреаса Сеппи из Италии (№108 ATP). Ранее теннисисты встречались три раза, украинец выиграл два матча.

Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву после матча Музетти - Гулбис.

На прошлой неделе Марченко выиграл аналогичный турнир.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча