Илья Марченко – Андреас Сеппи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Биелле

  • 19.02.2021 14:05
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Илья Марченко – Андреас Сеппи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Biella Challenger. Илья Марченко

В пятницу украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) проведет матч 1/4 финала основной сетки в рамках челленджера в Италии.

Украинец сразится против четвертого сеяного Андреаса Сеппи из Италии (№108 ATP). Ранее теннисисты встречались три раза, украинец выиграл два матча.

Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву после матча Музетти - Гулбис.

На прошлой неделе Марченко выиграл аналогичный турнир.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе  к началу матча

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Источник — Sport.ua

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