Илья Марченко – Андреас Сеппи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) проведет матч 1/4 финала основной сетки в рамках челленджера в Италии.
Украинец сразится против четвертого сеяного Андреаса Сеппи из Италии (№108 ATP). Ранее теннисисты встречались три раза, украинец выиграл два матча.
Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву после матча Музетти - Гулбис.
На прошлой неделе Марченко выиграл аналогичный турнир.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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