Стал известен соперник Джоковича в финале Australian Open

19 февраля состоялся полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором россиянин Даниил Медведев и (№4 ATP) обыграл грека Стефаноса Циципаса (№6 ATP).

Встреча продолжалась всего три сета, Медведев в этом матче был намного сильнее своего оппонента.

Australian Open. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:2, 7:5

Это была седьмая встреча теннисистов, Медведев выиграл в шестой раз. В финале он померяется силами с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем из Сербии, обыгравшим вчера Аслана Карацева.

Отметим, что россиянин выиграл 20-й матч подряд и 12-й поединок подряд против теннисистов из топ-10. После Australian Open он поднимется в топ-3, в случае победы на турнире станет второй ракеткой мира.