Второй титул Grand Slam. Соболенко и Мертенс выиграли Australian Open

Арина Соболенко и Элиза Мертенс выиграли парный титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В финале представительницы Беларуси и Бельгии уверенно обыграли чешский тандем Катерина Синякова / Барбора Крейчикова.

Australian Open. Финал парного разряда

Арина Соболенко / Элиза Мертенс – Катерина Синякова / Барбора Крейчикова – 6:2, 6:3

Для Соболенко и Мертенс это второй совместный титул на турнирах Большого Шлема. Ранее они побеждали на Открытом чемпионате США-2019.

Отметим, что в одиночном разряде обе теннисистки одержали по три победы, остановившись в 1/8 финала.