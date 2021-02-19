Второй титул Grand Slam. Соболенко и Мертенс выиграли Australian Open

В финале обыграна чешская пара

  • 19.02.2021 09:50
  • 136 просмотров
  • 1 комментарий
Второй титул Grand Slam. Соболенко и Мертенс выиграли Australian Open
© WTA. Элиза Мертенс и Арина Соболенко

Арина Соболенко и Элиза Мертенс выиграли парный титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В финале представительницы Беларуси и Бельгии уверенно обыграли чешский тандем Катерина Синякова / Барбора Крейчикова.

Australian Open. Финал парного разряда
Арина Соболенко / Элиза Мертенс – Катерина Синякова / Барбора Крейчикова – 6:2, 6:3

Для Соболенко и Мертенс это второй совместный титул на турнирах Большого Шлема. Ранее они побеждали на Открытом чемпионате США-2019.

Отметим, что в одиночном разряде обе теннисистки одержали по три победы, остановившись в 1/8 финала.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 19.02.2021 10:00
    0
    Чешки реалізація брейкпойнтів - 1 із 11-ти.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 19.02.2021 10:00
    0
    Чешки реалізація брейкпойнтів - 1 із 11-ти.
    Ссылка
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