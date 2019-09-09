Мертенс и Соболенко выиграли парный финал US Open

Бельгийка Элиза Мертенс и Арина Соболенко из Беларуси стали победительницами US Open в женском парном разряде.
В финале девушки, посеянные под четвертым номером, обыграли восьмой сеяный дуэт Виктория Азаренко (Беларусь) / Эшли Барти (Австралия).
US Open. Финал парного разряда
Элиза Метренс / Арина Соболенко – Виктория Азаренко / Эшли Барти – 7:5, 7:5
Напомним, в марте Мертенс и Соболенко неожиданно для всех оформили «солнечный дубль» на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Отметим, что Азаренко делала подобное в одиночном разряде в 2016 году.
Лучшие моменты матч
Церемония награждения
Источник — Sport.ua
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