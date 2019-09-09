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Мертенс и Соболенко выиграли парный финал US Open

После побед в Индиан-Уэллсе и Майами в марте, девушки выиграли еще и турнир Grand Slam

  • 09.09.2019 11:43
  • 391 просмотр
  • 1 комментарий
Мертенс и Соболенко выиграли парный финал US Open
© US Open. Элиза Мертенс и Арина Соболенко
Бельгийка Элиза Мертенс и Арина Соболенко из Беларуси стали победительницами US Open в женском парном разряде.
 
В финале девушки, посеянные под четвертым номером, обыграли восьмой сеяный дуэт Виктория Азаренко (Беларусь) / Эшли Барти (Австралия).
 
US Open. Финал парного разряда
Элиза Метренс / Арина Соболенко – Виктория Азаренко / Эшли Барти – 7:5, 7:5
 
Напомним, в марте Мертенс и Соболенко неожиданно для всех оформили «солнечный дубль» на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Отметим, что Азаренко делала подобное в одиночном разряде в 2016 году.
 

Лучшие моменты матч

Церемония награждения

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 09.09.2019 12:14
    0
    Наша Даяша в парі з Сабаленко була не переконлива, а бельгійка це старий перевірений якісний варіант для напарниці.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.09.2019 12:14
    0
    Наша Даяша в парі з Сабаленко була не переконлива, а бельгійка це старий перевірений якісний варіант для напарниці.
    Ссылка
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