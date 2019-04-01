Мертенс и Соболенко выиграли 10-й матч и второй турнир подряд в паре

То іди і воюй за свій данецк, чому там хлопці з заходу і центру гинуть?

Может ты поменьше выкусывать будешь, чтобы тебе поменьше друзей мерещилось? Я сказа: кто хочет - ...

00:54 — ihor7003

Вообще без палева Зидан своего сынка продвигает. Теперь Лунину и возвращаться то некуда

00:40 — Golhrenshtanga

Лука Зидан на воротах

00:22 — serg

а, понял, почему у вас матч не отображается. У вас текущая дата - 30 марта, а сегодня 1 апреля)))...

00:18 — serg

спорт.юа, а почему матч Реала с Уэской вместе со счетом пропал из списка сыгранных сегодня игр? Б...

00:07 — sergrey4

"Вечная" тройка Каземиро-Кроос-Модрич, на выход ?