Мертенс и Соболенко выиграли 10-й матч и второй турнир подряд в паре

Беларуска Арина Соболенко и бельгийка Элиза Мертенс стали чемпионками турнира в Майами в паре. В финале девятая и 14-я одиночные ракетки мира обыграли в двух сетах победительниц Australian Open Саманту Стосур и Чжан Шуай.
Арина Соболенко (Беларусь) / Элиза Мертенс (Бельгия) – Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай) – 7:6, 6:2
Соболенко и Мертенс выиграли 10-й матч и второй титул подряд и оформили «Солнечный дубль»: одержали победу в Индиан-Уэллс и Майами по ходу одного сезона. До них последней парой, выигравшей эту связку, были Мартина Хингис и Саня Мирза в 2015-м.
Напомним, ранее Мертенс выиграла самый крупный турнир в карьере.
Источник — WTA
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