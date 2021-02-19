Касаткина после двухлетнего перерыва выиграла турнир WTA

Российская теннисистка стала победительницей соревнований в Мельбурне

  • 19.02.2021 09:32
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Касаткина после двухлетнего перерыва выиграла турнир WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Россиянка Дарья Касаткина (№75 WTA) выиграла турнир категории WTA 250 под названием Phillip Island Trophy, который проходил параллельно с Australian Open в Мельбурне.

В матче за титул 23-летняя теннисистка в трех сетах одолела чешку Марию Боузкову (№50 WTA).

Мельбурн. Финал
Дарья Касаткина (Россия) – Мария Боузкова (Чехия) – 4:6, 6:2, 6:2

Для россиянки этот титул стал первым со времен домашнего триумфа на Кубке Кремля осенью 2018-го. 

Боузкова сыграла второй матч за титул WTA снова проиграла в трех сетах. Первый раз ее переиграла Элина Свитолина в Монтеррее-2020.

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Источник — Sport.ua

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