Касаткина после двухлетнего перерыва выиграла турнир WTA

Россиянка Дарья Касаткина (№75 WTA) выиграла турнир категории WTA 250 под названием Phillip Island Trophy, который проходил параллельно с Australian Open в Мельбурне.
В матче за титул 23-летняя теннисистка в трех сетах одолела чешку Марию Боузкову (№50 WTA).
Мельбурн. Финал
Дарья Касаткина (Россия) – Мария Боузкова (Чехия) – 4:6, 6:2, 6:2
Для россиянки этот титул стал первым со времен домашнего триумфа на Кубке Кремля осенью 2018-го.
Боузкова сыграла второй матч за титул WTA снова проиграла в трех сетах. Первый раз ее переиграла Элина Свитолина в Монтеррее-2020.
Источник — Sport.ua
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