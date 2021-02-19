Даниил Медведев – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 февраля состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и (№4 ATP) и грек Стефанос Циципас (№6 ATP).
Встреча начнется в 10:30 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались шесть раз, Циципас выиграл всего один матч.
Отметим, что победная серия Медведева составляет 19 матчей.
Победитель в финале сыграет против Новака Джоковича.
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Источник — Sport.ua
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