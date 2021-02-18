Биелла. Марченко одержал волевую победу на пути в четвертьфинал

Украинец продолжает побеждать в Италии

  • 18.02.2021 19:33
  • 436 просмотров
  • 1 комментарий
Биелла. Марченко одержал волевую победу на пути в четвертьфинал
© Enrico Eletto. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) выиграл матч второго круга основной сетки в рамках челленджера в Италии.

На этот раз украинец одолел пятого сеяного Камила Майхжака из Польши (№109 ATP).

Биелла. Второй круг 
Илья Марченко (Украина) – Камил Майхжак (Польша) – 1:6, 6:4, 6:1

В 1/4 финала Марченко сыграет против экс-игрока топ-20 Андреаса Сеппи из Италии (№108 ATP).

На прошлой неделе Марченко выиграл аналогичный турнир в Биелле.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 18.02.2021 20:03
    0
    Ух ты, разошелся Ильюха, почувствовал вкус побед
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 18.02.2021 20:03
    0
    Ух ты, разошелся Ильюха, почувствовал вкус побед
    Ссылка
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