Биелла. Марченко одержал волевую победу на пути в четвертьфинал

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) выиграл матч второго круга основной сетки в рамках челленджера в Италии.
На этот раз украинец одолел пятого сеяного Камила Майхжака из Польши (№109 ATP).
Биелла. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Камил Майхжак (Польша) – 1:6, 6:4, 6:1
В 1/4 финала Марченко сыграет против экс-игрока топ-20 Андреаса Сеппи из Италии (№108 ATP).
На прошлой неделе Марченко выиграл аналогичный турнир в Биелле.
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Источник — Sport.ua
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