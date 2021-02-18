Илья Марченко – Камил Майхжак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) проведет матч второго круга основной сетки в рамках челленджера в Италии.
Украинец сразится против пятого сеяного Камила Майхжака из Польши (№109 ATP).
Начало матча в 17:30 по Киеву.
На прошлой неделе Марченко выиграл аналогичный турнир.
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Источник — Sport.ua
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