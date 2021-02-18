Новак ДЖОКОВИЧ: «Сегодня я играл без боли»

Сегодня Новак Джокович в полуфинале Australian Open-2021 в трех сетах обыграл Аслана Карацева. Серб поделился впечатлениями от матча:
«В последние пять дней мне пришлось довести себя до пределов. Но после победы над Зверевым я знал, что дальше будет лучше. Возникло такое внутреннее ощущение.
После матча с Фрицом у меня не было оптимизма. Но мы с командой и физиотерапевтами двигались постепенно и делали все возможное, чтобы у меня была возможность соревноваться. С каждым днем мне становилось лучше.
Сегодня я играл вообще без боли. Мое физические состояние превзошло все мои ожидания.
В субботу я потренируюсь, отработаю конкретные элементы в зависимости от того, кто станет моим соперником. Сейчас я чувствую себя так, что мне нравятся мои шансы».
Источник — Twitter
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