Новак ДЖОКОВИЧ: «Сегодня я играл без боли»

Сегодня Новак Джокович в полуфинале Australian Open-2021 в трех сетах обыграл Аслана Карацева. Серб поделился впечатлениями от матча:

«В последние пять дней мне пришлось довести себя до пределов. Но после победы над Зверевым я знал, что дальше будет лучше. Возникло такое внутреннее ощущение.

После матча с Фрицом у меня не было оптимизма. Но мы с командой и физиотерапевтами двигались постепенно и делали все возможное, чтобы у меня была возможность соревноваться. С каждым днем мне становилось лучше.

Сегодня я играл вообще без боли. Мое физические состояние превзошло все мои ожидания.

В субботу я потренируюсь, отработаю конкретные элементы в зависимости от того, кто станет моим соперником. Сейчас я чувствую себя так, что мне нравятся мои шансы».