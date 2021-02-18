Наоми ОСАКА: «Люди не помнят проигравших в финале»

Третья ракетка мира Наоми Осака прокомментировала победу над Сереной Уильямс и выход в финал Открытого чемпионата Австралии.

«У считаю, что люди не помнят проигравших в финале. Ты можешь сражаться за титул, но на трофее выгравировано имя победителя.

Был момент, когда я сегодня отдала подачу, и я подошла к линии, чтобы выиграть ее подачу. У меня в голове были мысли о том, что она лучшая подающая, я, вероятно, не смогу сделать брейк. Но имеем то, что имеем.

Затем я решила стереть эти мысли и просто сказала себе, что мне все равно, потому что я могу играть только одно очко каждый раз, и я буду изо всех сил стараться сыграть каждое очко как хорошо, как только могу.

Я чувствовала, что просто начала совершать слишком много невынужденных ошибок, потому что беспокоилась о том, что она сделает, если я мягко ударю по мячу. Думаю, когда было 2:0, я просто говорила себе контролировать то, что я могу контролировать. Пытаться разобраться с собой, вместо того, чтобы думать о том, что она будет делать или что-то в этом роде», – сказала японка.

Для Осаки это будет четвертый финал турниров Большого Шлема, ранее она выиграла все три матча за титул.