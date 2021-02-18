Наоми ОСАКА: «Люди не помнят проигравших в финале»

Японская теннисистка – о победе в полуфинале Australian Open

  • 18.02.2021 11:11
  • 648 просмотров
  • 0 комментариев
Наоми ОСАКА: «Люди не помнят проигравших в финале»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Третья ракетка мира Наоми Осака прокомментировала победу над Сереной Уильямс и выход в финал Открытого чемпионата Австралии.

«У считаю, что люди не помнят проигравших в финале. Ты можешь сражаться за титул, но на трофее выгравировано имя победителя.

Был момент, когда я сегодня отдала подачу, и я подошла к линии, чтобы выиграть ее подачу. У меня в голове были мысли о том, что она лучшая подающая, я, вероятно, не смогу сделать брейк. Но имеем то, что имеем.

Затем я решила стереть эти мысли и просто сказала себе, что мне все равно, потому что я могу играть только одно очко каждый раз, и я буду изо всех сил стараться сыграть каждое очко как хорошо, как только могу.

Я чувствовала, что просто начала совершать слишком много невынужденных ошибок, потому что беспокоилась о том, что она сделает, если я мягко ударю по мячу. Думаю, когда было 2:0, я просто говорила себе контролировать то, что я могу контролировать. Пытаться разобраться с собой, вместо того, чтобы думать о том, что она будет делать или что-то в этом роде», – сказала японка.

Для Осаки это будет четвертый финал турниров Большого Шлема, ранее она выиграла все три матча за титул. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности