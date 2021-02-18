Серена без финала. Осака сыграет в решающем матче Australian Open

Определена финалистка первого турнира Большого шлема 2021 года

  • 18.02.2021 06:35
  • 2814 просмотров
  • 1 комментарий
Серена без финала. Осака сыграет в решающем матче Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля третья ракетка мира Наоми Осака виграла матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Соперницей японки была 23-кратная чемпионка турниров Большого Шлема Серена Уильямс (№11 WTA).

Игра длилась 1 час 16 минут и завершилась в двух сетах.

Australian Open 2021

Женщины. 1/2 финала

Наоми Осака (Япония) [3] – Серена Уильямс (США) [11] – 6:3, 6:4

В финале Осака будет играть против Каролины Муховой из Чехии или американки Дженнифер Брэди.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 18.02.2021 06:55
    +2
    Еліна залишається в ТОП-5.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 18.02.2021 06:55
    +2
    Еліна залишається в ТОП-5.
    Ссылка
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