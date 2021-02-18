Серена без финала. Осака сыграет в решающем матче Australian Open

18 февраля третья ракетка мира Наоми Осака виграла матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Соперницей японки была 23-кратная чемпионка турниров Большого Шлема Серена Уильямс (№11 WTA).
Игра длилась 1 час 16 минут и завершилась в двух сетах.
Australian Open 2021
Женщины. 1/2 финала
Наоми Осака (Япония) [3] – Серена Уильямс (США) [11] – 6:3, 6:4
В финале Осака будет играть против Каролины Муховой из Чехии или американки Дженнифер Брэди.
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Источник — Sport.ua
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