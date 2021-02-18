Боузкова и Касаткина разыграют титул на турнире WTA в Мельбурне

Параллельно с Australian Open в Мельбурне проходит турнир категории WTA 250 под названием Phillip Island Trophy.
В четверг состоялись полуфинальные матчи. Оба завершились в трех сетах.
Мельбурн. Полуфиналы
Дарья Касаткина (Россия) – Даниэль Коллинс (США) – 6:2, 6:7(8), 6:1
Мария Боузкова (Чехия) – Бьянка Андрееску (Канада) – 6:7(9), 6:2, 7:5
Боузкова вышла во второй финал в своей карьере, первый проиграла Элине Свитолиной в Монтеррее. Для Касаткиной это будет шестой матч за титул, ранее россиянка выиграла два титула более престижной категории.
Источник — Sport.ua
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