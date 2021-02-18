Определилась соперница Наоми Осаки в финале Australian Open

Американка Дженнифер Брэди (№24 WTA) стала победительницей второго полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису у женщин.
В матче за выход в финал 25-летняя теннисистка в трех партиях одолела Каролину Мухову из Чехии (№27 WTA).
Australian Open. Финал
Дженнифер Брэди (США) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:4, 3:6, 6:4
В финале Брэди сразится с японкой Наоми Осакой, которая выбила из борьбы Серену Уильямс.
Брэди и Осака встречались на стадии полуфинала в рамках US Open-2020, победила японка.
Также стоит отметить, что Дженнифер Брэди перед Australian Open отсидела строгий карантин.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Отже очікуваний фінал Осака - Брейді, де японка знесе американку і тим спростує тезу, що хто виграє в Серени вилітає у наступному колі (востаннє це була Саккарі на ЮСО, та й сама Осака, якщо не помиляюсь, в Майамі два роки тому).
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.