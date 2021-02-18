Определилась соперница Наоми Осаки в финале Australian Open

Американка Дженнифер Брэди (№24 WTA) стала победительницей второго полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису у женщин.

В матче за выход в финал 25-летняя теннисистка в трех партиях одолела Каролину Мухову из Чехии (№27 WTA).

Australian Open. Финал

Дженнифер Брэди (США) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:4, 3:6, 6:4

В финале Брэди сразится с японкой Наоми Осакой, которая выбила из борьбы Серену Уильямс.

Брэди и Осака встречались на стадии полуфинала в рамках US Open-2020, победила японка.

Также стоит отметить, что Дженнифер Брэди перед Australian Open отсидела строгий карантин.



