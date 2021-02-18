Определилась соперница Наоми Осаки в финале Australian Open

Ею стала американка Дженнифер Брэди, которая обыграла чешку Каролину Мухову

  • 18.02.2021 08:49
  • 1429 просмотров
  • 4 комментария
Определилась соперница Наоми Осаки в финале Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнифер Брэди

Американка Дженнифер Брэди (№24 WTA) стала победительницей второго полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису у женщин.

В матче за выход в финал 25-летняя теннисистка в трех партиях одолела Каролину Мухову из Чехии (№27 WTA).

Australian Open. Финал
Дженнифер Брэди (США) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:4, 3:6, 6:4

В финале Брэди сразится с японкой Наоми Осакой, которая выбила из борьбы Серену Уильямс.

Брэди и Осака встречались на стадии полуфинала в рамках US Open-2020, победила японка.

Также стоит отметить, что Дженнифер Брэди перед Australian Open отсидела строгий карантин.


 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    PETP0
    online
      PETP0, 18.02.2021 09:36
    0
    Любопытно, вся статистика в пользу Муховой, а победила Бреди.
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 18.02.2021 09:33
    0
    Розв'язка матчу була дуже драматичною. Вболівав за Кароліну, але забагато було в неї помилок сьогодні. Могла врятуватися, звичайно, але не склалося. Дженіфер дотиснула і заслуженно перемогла. Що ж, фінал Осака - Бреді. Наомі має перемагати, але все можливо.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 18.02.2021 09:20
    -2
    Ну що, Серена стає клієнткою Осаки - 0:3, якщо не помиляюсь. Щодо "молодого дарування" від якого учора чекали прориву, мушу нагадати, що воно усього на два роки молодше за Світоліну і має в доробку аж один титул в Сеулі (це WTA 250 за нинішньою класифікацією). Тобто вчорашній програш Барті так само нещасний випадок як і програш Світоліной.
    Отже очікуваний фінал Осака - Брейді, де японка знесе американку і тим спростує тезу, що хто виграє в Серени вилітає у наступному колі (востаннє це була Саккарі на ЮСО, та й сама Осака, якщо не помиляюсь, в Майамі два роки тому).
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 18.02.2021 08:58
    0
    Молодец Дженифер! Вот нужно использовать свои шанс
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 18.02.2021 09:36
    0
    Любопытно, вся статистика в пользу Муховой, а победила Бреди.
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 18.02.2021 09:33
    0
    Розв'язка матчу була дуже драматичною. Вболівав за Кароліну, але забагато було в неї помилок сьогодні. Могла врятуватися, звичайно, але не склалося. Дженіфер дотиснула і заслуженно перемогла. Що ж, фінал Осака - Бреді. Наомі має перемагати, але все можливо.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 18.02.2021 08:58
    0
    Молодец Дженифер! Вот нужно использовать свои шанс
    Ссылка
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