Спасибо Осаке. Свитолина сохранит место в топ-5 после Australian Open

Японка остановила в полуфинале Серену Уильямс, которая могла обойти украинку

  • 18.02.2021 08:29
  • 1610 просмотров
  • 3 комментария
Спасибо Осаке. Свитолина сохранит место в топ-5 после Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс (№11 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии по теннису на стадии 1/2 финала, уступив японке Наоми Осаке.

Это означает, что американка после завершения турнира поднимется на четыре позиции и расположится на седьмой строчке в мировой классификации. 

Отметим, что выход в финал позволил бы Уильямс-младшей обойти Элину Свитолину. После вылета Серены шансов опередить украинку в рейтинге WTA нет ни у кого.

Наоми Осака в случае завоевания титул поднимется на второе место.

Актуальная ситуация в рейтинге WTA

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    PETP0
    online
      PETP0, 18.02.2021 09:33
    0
    сергей богданов, 18.02.2021 09:20
    Но не по уровню игры!
    Тоже удивляюсь, за счет чего Элина до сих пор в топ-5 держится?
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 18.02.2021 09:32
    +1
    Другий рік Світоліна теліпається у першій п*ятірці рейтингу дякуючи КОМУСЬ - а не собі !
    Бездарно граючи знаходиться в тенісній еліті - але топом ніколи не була і не буде !
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 18.02.2021 09:20
    0
    Но не по уровню игры!
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 18.02.2021 09:32
    +1
    Другий рік Світоліна теліпається у першій п*ятірці рейтингу дякуючи КОМУСЬ - а не собі !
    Бездарно граючи знаходиться в тенісній еліті - але топом ніколи не була і не буде !
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 18.02.2021 09:33
    0
    сергей богданов, 18.02.2021 09:20
    Но не по уровню игры!
    Тоже удивляюсь, за счет чего Элина до сих пор в топ-5 держится?
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 18.02.2021 09:20
    0
    Но не по уровню игры!
    Ссылка
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