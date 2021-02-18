Спасибо Осаке. Свитолина сохранит место в топ-5 после Australian Open

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс (№11 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии по теннису на стадии 1/2 финала, уступив японке Наоми Осаке.

Это означает, что американка после завершения турнира поднимется на четыре позиции и расположится на седьмой строчке в мировой классификации.

Отметим, что выход в финал позволил бы Уильямс-младшей обойти Элину Свитолину. После вылета Серены шансов опередить украинку в рейтинге WTA нет ни у кого.

Наоми Осака в случае завоевания титул поднимется на второе место.

Актуальная ситуация в рейтинге WTA