Джокович побьет рекорд Федерера по количеству недель в статусе 1-й ракетки

Это произойдет восьмого марта

  • 17.02.2021 21:41
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Джокович побьет рекорд Федерера по количеству недель в статусе 1-й ракетки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер рейтинга ATP Новак Джокович в ближайшее время продолжит оставаться на вершине мировой классификации.

Благодаря вылету Рафаэля Надаля в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису Джокович отпразднует 311-ю неделю во главе рейтинга ATP восьмого марта, опередив по этому показателю Роджера Федерера. 

Отметим, что швейцарец 310 недель возглавлял список лучших теннисистов мира. На данный момент это рекорд всех времен.

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Источник — ATP Tour

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