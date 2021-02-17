Джокович побьет рекорд Федерера по количеству недель в статусе 1-й ракетки

Лидер рейтинга ATP Новак Джокович в ближайшее время продолжит оставаться на вершине мировой классификации.
Благодаря вылету Рафаэля Надаля в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису Джокович отпразднует 311-ю неделю во главе рейтинга ATP восьмого марта, опередив по этому показателю Роджера Федерера.
Отметим, что швейцарец 310 недель возглавлял список лучших теннисистов мира. На данный момент это рекорд всех времен.
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Источник — ATP Tour
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