Джокович побьет рекорд Федерера по количеству недель в статусе 1-й ракетки

Лидер рейтинга ATP Новак Джокович в ближайшее время продолжит оставаться на вершине мировой классификации.

Благодаря вылету Рафаэля Надаля в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису Джокович отпразднует 311-ю неделю во главе рейтинга ATP восьмого марта, опередив по этому показателю Роджера Федерера.

Отметим, что швейцарец 310 недель возглавлял список лучших теннисистов мира. На данный момент это рекорд всех времен.