ВИДЕО. Феноменальный камбэк Циципаса в поединке с Надалем. Обзор матча

Сегодня Стефанос Циципас в четвертьфинале Australian Open-2021 одержал героическую победу над Рафаэлем Надалем - 3:6, 2:6, 7:6(4), 6:4, 7:5.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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Источник — Евроспорт
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