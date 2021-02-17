Рафаэль НАДАЛЬ: «Был близок к победе, но этого недостаточно»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал свое поражение от Стефаноса Циципаса в четвертьфинале Australian Open-2021:

«Конечно, мне грустно. Я проиграл четвертьфинал на турнире, который много значит для меня, потерял шанс снова выйти в полуфинал. Это спорт.

К сожалению, на этом турнире у меня было больше травм, чем на других. Но я не чувствую себя невезучим, каждый имеет то, что заслуживает. Теннис – справедливый спорт. В Австралии у меня были шансы, но я их не использовал.

Циципас в четвертом и пятом сетах сыграл на очень высоком уровне, а я допустил несколько ошибок в важные моменты. Это был равный матч, я делал все, что мог. Мне нужно тренироваться и улучшаться. Я был близок к победе, но этого недостаточно».