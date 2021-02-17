Дженнифер Брэди – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 февраля состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграют две американские теннисистки.

Дженнифер Брэди (№24 WTA) сразится с Джессикой Пегулой (№61 WTA), встреча начнется не ранее 04:00 по Киеву.

Ранее девушки провели один матч, победила Пегула.

Победительница матча сразится за место в финале с Эшли Барти (№1 WTA) или Каролиной Муховой (№27 WTA).