Эшли Барти – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 февраля состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграет первая ракетка мира Эшли Барти.
Ее соперницей станет чешка Каролина Мухова (№27 WTA), встреча начнется в 02:00 по Киеву.
Ранее девушки провели один матч, победила Барти.
Победительница матча сразится за место в финале с Дженнифер Брэди (№24 WTA) или Джессикой Пегулой (№61 WTA).
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Источник — Sport.ua
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