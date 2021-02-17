Эшли Барти – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 февраля состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграет первая ракетка мира Эшли Барти.

Ее соперницей станет чешка Каролина Мухова (№27 WTA), встреча начнется в 02:00 по Киеву.

Ранее девушки провели один матч, победила Барти.

Победительница матча сразится за место в финале с Дженнифер Брэди (№24 WTA) или Джессикой Пегулой (№61 WTA).