Полуфиналы и финалы Australian Open пройдут со зрителями

Полуфинальные и финальные матчи Australian Open-2021, скорее всего, пройдут со зрителями на трибунах.

5-дневный локдаун в штате Виктория будет снят 17 февраля в 23:59 по местному времени. Помешать этому может только внезапная вспышка коронавируса в штате.

Таким образом, на полуфиналах и финалах Australian Open на трибунах смогут присутствовать 12500 зрителей одновременно.

Напомним, сегодня в полуфинал Australian Open вышел Новак Джокович, который в четырех сетах обыграл Александра Зверева.