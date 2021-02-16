Полуфиналы и финалы Australian Open пройдут со зрителями

Полуфинальные и финальные матчи Australian Open-2021, скорее всего, пройдут со зрителями на трибунах.
5-дневный локдаун в штате Виктория будет снят 17 февраля в 23:59 по местному времени. Помешать этому может только внезапная вспышка коронавируса в штате.
Таким образом, на полуфиналах и финалах Australian Open на трибунах смогут присутствовать 12500 зрителей одновременно.
Напомним, сегодня в полуфинал Australian Open вышел Новак Джокович, который в четырех сетах обыграл Александра Зверева.
Источник — Herald Sun
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