Джокович сломил сопротивление Зверева на пути в полуфинал Australian Open

Первый номер посева Новак Джокович добыл непростую победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В борьбе за путевку в полуфинал сербский теннисист в четырех сетах одолел Александра Зверева из Германии (№7 ATP).

Australian Open. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) – Александр Зверев (Германия) – 6:7(6), 6:2, 6:4, 7:6(6)

Это была восьмая встреча теннисистов, Джокович выиграл в шестой раз.

В полуфинале Джокович сразится с квалифаером Асланом Карацевым из России. Ранее Новак всегда брал титул в Австралии, если выигрывал первые пять матчей.

Отметим, что Зверев проиграл представителям первой десятки мирового рейтинга все девять своих матчей на турнирах Большого Шлема.