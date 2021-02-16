Джокович сломил сопротивление Зверева на пути в полуфинал Australian Open

Первый номер посева Новак Джокович добыл непростую победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В борьбе за путевку в полуфинал сербский теннисист в четырех сетах одолел Александра Зверева из Германии (№7 ATP).
Australian Open. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) – Александр Зверев (Германия) – 6:7(6), 6:2, 6:4, 7:6(6)
Это была восьмая встреча теннисистов, Джокович выиграл в шестой раз.
В полуфинале Джокович сразится с квалифаером Асланом Карацевым из России. Ранее Новак всегда брал титул в Австралии, если выигрывал первые пять матчей.
Отметим, что Зверев проиграл представителям первой десятки мирового рейтинга все девять своих матчей на турнирах Большого Шлема.
Источник — Sport.ua
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