Джокович сломил сопротивление Зверева на пути в полуфинал Australian Open

Серб проиграл первый сет, но сумел завершить матч в четырех партиях

  • 16.02.2021 15:37
  • 893 просмотра
  • 0 комментариев
Джокович сломил сопротивление Зверева на пути в полуфинал Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первый номер посева Новак Джокович добыл непростую победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В борьбе за путевку в полуфинал сербский теннисист в четырех сетах одолел Александра Зверева из Германии (№7 ATP).

Australian Open. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) – Александр Зверев (Германия) – 6:7(6), 6:2, 6:4, 7:6(6)

Это была восьмая встреча теннисистов, Джокович выиграл в шестой раз.

В полуфинале Джокович сразится с квалифаером Асланом Карацевым из России. Ранее Новак всегда брал титул в Австралии, если выигрывал первые пять матчей.

Отметим, что Зверев проиграл представителям первой десятки мирового рейтинга все девять своих матчей на турнирах Большого Шлема.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности