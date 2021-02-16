Сенсационный Карацев на своем первом Шлеме вышел в полуфинал

Раньше это не удавалось никому

  • 16.02.2021 09:18
  • 993 просмотра
  • 1 комментарий
Сенсационный Карацев на своем первом Шлеме вышел в полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров и Аслан Карацев

Во вторник на кортах Мельбурна проходят матчи 1/4 финала верхней части сетки у мужчин. 

В первой встрече игрового дня квалифаер из России Аслан Карацев в четырех сетах одолел 18-го сеяного болгарина Григора Димитрова и стал первым теннисистом в истории, которому удалось выйти в 1/2 финала на своем дебютном Шлеме.

Australian Open. 1/4 финала
Аслан Карацев (Россия) – Григор Димитров (Болгария) – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2

Во втором матче игрового дня сыграют Новак Джокович [1] и Александр Зверев [6]. С победителем Карацев сразится за путевку в финал.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
      Al Zolo, 16.02.2021 10:03
    0
    невероятно-при чем он раз за разом проигрывает первый сет-а в атче с канадцем вообще горел 0-2 по сетам......
    Ссылка
    Al Zolo
      Al Zolo, 16.02.2021 10:03
    0
    невероятно-при чем он раз за разом проигрывает первый сет-а в атче с канадцем вообще горел 0-2 по сетам......
    Ссылка
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