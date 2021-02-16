Сенсационный Карацев на своем первом Шлеме вышел в полуфинал

Во вторник на кортах Мельбурна проходят матчи 1/4 финала верхней части сетки у мужчин.
В первой встрече игрового дня квалифаер из России Аслан Карацев в четырех сетах одолел 18-го сеяного болгарина Григора Димитрова и стал первым теннисистом в истории, которому удалось выйти в 1/2 финала на своем дебютном Шлеме.
Australian Open. 1/4 финала
Аслан Карацев (Россия) – Григор Димитров (Болгария) – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2
Во втором матче игрового дня сыграют Новак Джокович [1] и Александр Зверев [6]. С победителем Карацев сразится за путевку в финал.
Источник — Sport.ua
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