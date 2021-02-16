Илья Марченко – Джулио Дзеппьери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) проведет матч первого круга основной сетки в рамках челленджера в Италии.
На старте соревнований украинец сразится против Джулио Дзеппьери из Италии (№328 ATP).
Начало матча в 19:35 по Киеву.
На прошлой неделе Марченко выиграл аналогичный турнир.
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Источник — Sport.ua
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