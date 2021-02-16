Консепсьон. Сачко вылетел в первом круге

Сегодня Виталий Сачко в первом раунде грунтового челленджера в чилийской Консепсьоне встречался с местным теннисистом, первой ракеткой турнира Федерико Корией.
Хозяин кортов не дал украинскому теннисисту никаких шансов и одержал уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 7 минут.
1-й раунд
Федерико Кориа (Чили, 1) – Виталий Сачко (Украина) – 6:2, 6:2
Вчера в финале квалификации Сачко обыграл аргентинца Мариано Кастельбойма.
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Источник — Sport.ua
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