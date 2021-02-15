Сачко вышел в основу челленджера в Чили

Украинский теннисист Виталий Сачко (№403 ATP) преодолел сито отбора на челленджере в Чили.
В финале украинец, посеянный под седьмым номером, одолел Мариано Кестельбойма из Аргентины (№530 ATP).
Консепсьон. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Мариано Кестельбойм (Аргентина) – 6:3, 6:1
Отметим, что в полуфинале отбора Сачко обыграл Мигеля Фернандо Парейру из Чили – 6:2, 6:2.
В конце прошлого года Сачко летал на челленджеры в Перу и в Бразилию. На первом дошел до полуфинала.
Источник — Sport.ua
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