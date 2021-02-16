ФОТО. Свитолина трогательно попрощалась с Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попрощалась с Открытым чемпионатом Австралии по теннису.
«Спасибо Australian Open за очередное незабываемое путешествие», – написала теннисистка в инстаграме.
Свитолина завершила борьбу в 1/8 финала, проиграв американке Джессике Пегуле.
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Источник — Instagram
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