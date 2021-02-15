Стаховский подвел итоги выступления в Австралии

Украинский теннисист Сергей Стаховский после небольшого отдыха поделился мыслями о своем выступлении в Австралии, где он уступил в первом круге.

1) Для моего тела было тяжелым испытанием сыграть 5 сетов в теннис высокого уровня на 8-й день после выхода из жесткого карантина (если вы посмотрите мои предыдущие матчи на AO, вы увидите, что я кое-что знаю об экстремальных условиях Australian Open). Мы с тренером по физподготовке сделали все, что было в наших силах, чтобы подготовиться к матчу.

2) Соревноваться перед фанатами – это потрясающе. Только там я действительно понял, как сильно скучал.



3) Я выражаю искреннее уважение и благодарность Tennis Australia, Крэйгу Тайли (директор турнира - прим.) и его команде! Дать теннисистам возможность выступать в такое сложное (я бы даже сказал исторически критическое) время, требуется много воли и храбрости.

4) Я хочу поблагодарить жителей Австралии за то, что они пришли посмотреть теннис и сделали это мероприятие ярким.

5) Я понимаю, почему мы должны были пройти такие строгие протоколы по прибытии в Мельбурн. Да, было сложно провести 15 дней без свежего воздуха в комнате, но безопасность жителей штата Виктория всегда должна быть приоритетом №1.

6) И последнее, но не менее важное: я все еще могу играть в Serve & Volley. Так что будьте на связи и берегите себя.