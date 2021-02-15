ФОТО. Заснул с кубком. Марченко показал, как провел 14 февраля

Украинский теннисист Илья Марченко показал, как он спал после победы над Энди Марреем в финале челленджера в Италии.
«Моя ночь всех влюбленных», – гласит подпись к публикации в инстаграме.
Отметим, что для Марченко это был восьмой титул на турнирах данной категории.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.