ФОТО. Заснул с кубком. Марченко показал, как провел 14 февраля

Украинский теннисист Илья Марченко показал, как он спал после победы над Энди Марреем в финале челленджера в Италии.

«Моя ночь всех влюбленных», – гласит подпись к публикации в инстаграме.

Отметим, что для Марченко это был восьмой титул на турнирах данной категории.