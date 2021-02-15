Пегула прокомментировала победу над Свитолиной

Американская теннисистка Джессика Пегула (№61 WTA) прокомментировала победу в матче с пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Я сыграла в отличный теннис, выиграла тяжелейший матч и показала свой лучший результат на Шлемах. Лучше и быть не может. Чувствую себя замечательно. Я изменила несколько вещей после нашей первой встречи, которая тоже была довольно упорной. Это был первый турнир в сезоне, следовательно и первый мой матч. Тогда я еще не успела войти в ритм.

Сегодня я знала, что мне необходимо пользоваться своими шансами на брейкпоинтах, когда они будут появляться, потому что она ничего так просто не отдает. Я очень хорошо сегодня подавала, за исключением, возможно, второго сета. Думаю, подобных моментов в матчах с такими сильными соперницами стоит избегать, чтобы они не смогли повернуть игру в свою сторону.

Я рада, что мне удалось перезагрузиться перед третьим сетом. Это было очень важно. Мне нужно было играть очень умно, потому что во втором сете я не действовала последовательно. Я должна была концентрироваться на своей подаче, чтобы потом зацепиться за брейкпоинты. В нужных моментах я старалась играть агрессивно», – сказала Джессика.

В 1/4 финала Пегула сыграет против своей соотечественницы Дженнифер Брэди (№24 WTA).