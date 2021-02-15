Известны все пары 1/4 финала Australian Open у женщин

Дальше без Элины Свитолиной

  • 15.02.2021 14:42
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Известны все пары 1/4 финала Australian Open у женщин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

В понедельник на кортах Мельбурна состоялись матчи четвертого круга одиночной сетки у женщин. Играла верхняя часть турнирной сетки.

Украинка Элина Свитолина в трех сетах проиграла америке Джессике Пегуле, которая в следующем раунде встретится со своей соотечественницей Дженнифер Брэди, одолевшей хорватку Донну Векич.

Лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти разобралась с Шелби Роджерс из США. В 1/4 финала она сразится с чешкой Каролиной Муховой, которая обыграла бельгийку Элизу Мертенс, отыгравшись с 2:5 в первом сете.

Для Пегулы, Брэди и Муховой это будут дебютные четвертьфиналы на Australian Open. Из нижней части сетки на данной стадии не играла лишь Се Шувей.

Australian Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

  Эшли Барти [1] –  Шелби Роджерс – 6:3, 6:4
  Каролина Мухова [25] –  Элиза Мертенс [18] – 7:6(5), 7:5

  Дженнифер Брэди [22] –  Донна Векич [28] – 6:1, 7:5
  Джессика Пегула –  Элина Свитолина [5] – 6:4, 3:6, 6:3

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  Каролина Мухова [25]
 Дженнифер Брэди [22] –  Джессика Пегула

Нижняя часть сетки

 Се Шувэй –  Наоми Осака [3]
  Серена Уильямс [10] –  Симона Халеп [2]

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Источник — Sport.ua

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