Известны все пары 1/4 финала Australian Open у женщин

В понедельник на кортах Мельбурна состоялись матчи четвертого круга одиночной сетки у женщин. Играла верхняя часть турнирной сетки.

Украинка Элина Свитолина в трех сетах проиграла америке Джессике Пегуле, которая в следующем раунде встретится со своей соотечественницей Дженнифер Брэди, одолевшей хорватку Донну Векич.

Лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти разобралась с Шелби Роджерс из США. В 1/4 финала она сразится с чешкой Каролиной Муховой, которая обыграла бельгийку Элизу Мертенс, отыгравшись с 2:5 в первом сете.

Для Пегулы, Брэди и Муховой это будут дебютные четвертьфиналы на Australian Open. Из нижней части сетки на данной стадии не играла лишь Се Шувей.

Australian Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Эшли Барти [1] – Шелби Роджерс – 6:3, 6:4

Каролина Мухова [25] – Элиза Мертенс [18] – 7:6(5), 7:5

Дженнифер Брэди [22] – Донна Векич [28] – 6:1, 7:5

Джессика Пегула – Элина Свитолина [5] – 6:4, 3:6, 6:3

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эшли Барти [1] – Каролина Мухова [25]

Дженнифер Брэди [22] – Джессика Пегула

Нижняя часть сетки

Се Шувэй – Наоми Осака [3]

Серена Уильямс [10] – Симона Халеп [2]