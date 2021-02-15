Известны все пары 1/4 финала Australian Open у женщин

В понедельник на кортах Мельбурна состоялись матчи четвертого круга одиночной сетки у женщин. Играла верхняя часть турнирной сетки.
Украинка Элина Свитолина в трех сетах проиграла америке Джессике Пегуле, которая в следующем раунде встретится со своей соотечественницей Дженнифер Брэди, одолевшей хорватку Донну Векич.
Лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти разобралась с Шелби Роджерс из США. В 1/4 финала она сразится с чешкой Каролиной Муховой, которая обыграла бельгийку Элизу Мертенс, отыгравшись с 2:5 в первом сете.
Для Пегулы, Брэди и Муховой это будут дебютные четвертьфиналы на Australian Open. Из нижней части сетки на данной стадии не играла лишь Се Шувей.
Australian Open. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Шелби Роджерс – 6:3, 6:4
Каролина Мухова [25] – Элиза Мертенс [18] – 7:6(5), 7:5
Джессика Пегула – Элина Свитолина [5] – 6:4, 3:6, 6:3
Australian Open. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Каролина Мухова [25]
Дженнифер Брэди [22] – Джессика Пегула
Нижняя часть сетки
Се Шувэй – Наоми Осака [3]
Серена Уильямс [10] – Симона Халеп [2]
Источник — Sport.ua
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