Надаль обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал Australian Open

Также победу одержал Даниил Медведев

  • 15.02.2021 09:04
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Надаль обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Состоялись еще два матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. 

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль уверенно обыграл итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира. 

В другом матче россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом. 

Australian Open. 1/8 финала

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия, 16) — 6:3, 6:4, 6:2

Маккензи Макдональд (США, 192) - Даниил Медведев (Россия, 4) - 4:6, 2:6, 3:6

В четвертьфинале Надаль сыграет с победителем матча Стефанос Циципас - Маттео Берреттини, Медведев сыграет с Андреем Рублевым.

Ранее победы в 1/8 финала одержали Новак Джокович, Григор Димитров и Александр Зверев.

 

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Источник — Sport.ua

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