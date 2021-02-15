Надаль обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал Australian Open

Состоялись еще два матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль уверенно обыграл итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира.
В другом матче россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом.
Australian Open. 1/8 финала
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия, 16) — 6:3, 6:4, 6:2
Маккензи Макдональд (США, 192) - Даниил Медведев (Россия, 4) - 4:6, 2:6, 3:6
В четвертьфинале Надаль сыграет с победителем матча Стефанос Циципас - Маттео Берреттини, Медведев сыграет с Андреем Рублевым.
Ранее победы в 1/8 финала одержали Новак Джокович, Григор Димитров и Александр Зверев.
Источник — Sport.ua
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