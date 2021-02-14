Определились две пары 1/4 финала Australian Open у мужчин

Сенсационный Аслан Карацев продолжает побеждать

  • 14.02.2021 15:32
  • 1638 просмотров
  • 0 комментариев
Определились две пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В воскресенье на кортах Мельбурна состоялись матчи четвертого круга одиночной сетки у мужчин. Играла верхняя часть турнирной сетки.

Квалифаер из России Аслан Карацев продолжает устанавливать новые достижения на своем первом турнире Большого Шлема в карьере. В 1/8 финала он с 0:2 по сетам обыграл двадцатого сеяного Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Третий сеяный Доминик Тим после невероятного камбэка в предыдущем раунде не смог ничего противопоставить Григору Димитрову из Болгарии. Обидчик Сергея Стаховского Душан Лайович наконец-то проиграл, его выбил Александр Зверев.

В последнем матче игрового дня лидер мирового рейтинга Новак Джокович в четырех сетах одолел 14-го сеяного Милоша Раонича.

Australian Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Милош Раонич [14] – 7:6(4), 4:6, 6:1, 6:4
 Александр Зверев [6] –  Душан Лайович [23] – 6:4, 7:6(5), 6:3

Григор Димитров [18] –  Доминик Тим [3] – 6:4, 6:4, 6:0
 Аслан Карацев [Q] –  Феликс Оже-Альяссим [20] – 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Александр Зверев [6]
Григор Димитров [18] –  Аслан Карацев [Q]

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности