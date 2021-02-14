Определились две пары 1/4 финала Australian Open у мужчин

В воскресенье на кортах Мельбурна состоялись матчи четвертого круга одиночной сетки у мужчин. Играла верхняя часть турнирной сетки.

Квалифаер из России Аслан Карацев продолжает устанавливать новые достижения на своем первом турнире Большого Шлема в карьере. В 1/8 финала он с 0:2 по сетам обыграл двадцатого сеяного Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Третий сеяный Доминик Тим после невероятного камбэка в предыдущем раунде не смог ничего противопоставить Григору Димитрову из Болгарии. Обидчик Сергея Стаховского Душан Лайович наконец-то проиграл, его выбил Александр Зверев.

В последнем матче игрового дня лидер мирового рейтинга Новак Джокович в четырех сетах одолел 14-го сеяного Милоша Раонича.

Australian Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Милош Раонич [14] – 7:6(4), 4:6, 6:1, 6:4

Александр Зверев [6] – Душан Лайович [23] – 6:4, 7:6(5), 6:3

Григор Димитров [18] – Доминик Тим [3] – 6:4, 6:4, 6:0

Аслан Карацев [Q] – Феликс Оже-Альяссим [20] – 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Александр Зверев [6]

Григор Димитров [18] – Аслан Карацев [Q]