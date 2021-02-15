Людмила Киченок уступила в третьем круге парного разряда Australian Open

Украинка покидает Открытый чемпионат Австралии

  • 15.02.2021 07:15
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Людмила Киченок уступила в третьем круге парного разряда Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Остапенко и Киченок

15 февраля украинка Людмила Киченок продолжит выступление в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Людмила в дуэте с Аленой Остапенко (Латвия), имея 13-й номер посева, в третьем круге уступила американке Николь Мелихар и представительнице Нидерландов Деми Схурс.

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Николь Мелихар (США) / Деми Схурс (Нидерланды) – 2:6, 4:6

Отметим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила Джессике Пегуле в третьем круге Australian Open.

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Источник — Sport.ua

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