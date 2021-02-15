Марченко прокомментировал победу над Марреем в финале турнира в Италии

Украинский теннисист – о первом титуле с 2019 года

  • 15.02.2021 00:27
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Марченко прокомментировал победу над Марреем в финале турнира в Италии
© ATP. Илья Марченко и Энди Маррей

Украинский теннисист Илья Марченко в комментарии Sport.ua рассказал о победе над Энди Марреем (6:2, 6:4) в финале челленджера в итальянской Биелле.

- До матча вы говорили, что Маррей лучше выглядел на этом турнире. За счет чего удалось так уверенно победить?
- Он сегодня не очень хорошо подавал. Плюс играл чересчур пассивно, как мне показалось. Почему так, я не знаю. Я же наоборот отыграл очень чисто, и подача сегодня очень помогала.

- Показалось, что соперник плохо двигался. Не знаете в чем причина? Удалось поговорить с ним после матча?
- После такой травмы (Маррею заменили тазобедренный сустав - прим.), наверное, он уже никогда не будет двигаться как раньше. Плюс у меня неплохо получалось играть ему туда, где он не ждал. Не общался с ним, но да, мне тоже иногда казалось, что у него что-то болит.

- Вы заявлены и на следующую неделю в Биелле, будете играть после победы? Найдется мотивация?
- Конечно, сыграю. С мотивацией у меня проблем нет. Будут ли силы – посмотрим. То, что не надо никуда лететь и есть шанс сыграть еще один турнир, на который я бы не попал по рейтингу, в это время – большая роскошь.

- Скоро матч Кубка Дэвиса с Израилем. Теперь придется играть первым номером, какие ожидания? 
- Да, сейчас я стану первым номером, но еще не факт, что им и останусь. Сергей Стаховский собирается играть на следующей неделе (квалификация ATP 250 Монпелье - прим.). Да и первым номером я уже был, неудачно в Японии (в 2016-м Украина уступила 0:5, остановившись в шаге от выхода в Мировую группу - прим.). 

Естественно, мы хотим победить. И шансы у нас неплохие. А каким номером кто будет играть, это уже вторичное.

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Владимир Клепач, Sport.ua

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