ФОТО. Нежданчик! Марченко доволен победой над Марреем

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) впервые в карьере обыграл Энди Маррея (№125 ATP) и стал победителем челленджера в Италии.

После победы украинец выложил фотографию со своим трофеем.

«Нежданчик! Я же говорил вам», - подписал снимок Марченко.

Отметим, что перед турниром Марченко заявлял, что Маррею повезло, что он не попал с ним в одну часть сетки. В финале украинец ответил за свои слова.