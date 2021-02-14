ФОТО. Нежданчик! Марченко доволен победой над Марреем

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) впервые в карьере обыграл Энди Маррея (№125 ATP) и стал победителем челленджера в Италии.
После победы украинец выложил фотографию со своим трофеем.
«Нежданчик! Я же говорил вам», - подписал снимок Марченко.
Отметим, что перед турниром Марченко заявлял, что Маррею повезло, что он не попал с ним в одну часть сетки. В финале украинец ответил за свои слова.
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Источник — Sport.ua
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