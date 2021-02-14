ФОТО. Нежданчик! Марченко доволен победой над Марреем

Украинский теннисист одолел экс-первую ракетку мира в финале турнира в Италии

  • 14.02.2021 19:50
  • 631 просмотр
  • 3 комментария
ФОТО. Нежданчик! Марченко доволен победой над Марреем
© Open Quimper. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) впервые в карьере обыграл Энди Маррея (№125 ATP) и стал победителем челленджера в Италии.

После победы украинец выложил фотографию со своим трофеем.

«Нежданчик! Я же говорил вам», - подписал снимок Марченко.

Отметим, что перед турниром Марченко заявлял, что Маррею повезло, что он не попал с ним в одну часть сетки. В финале украинец ответил за свои слова.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 14.02.2021 20:01
    0
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 14.02.2021 19:54
    +2
    Зачётная бицуха как для теннисиста))
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 14.02.2021 19:54
    0
    Зачётная бицуха как для теннисиста))
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 14.02.2021 19:54
    +2
    Зачётная бицуха как для теннисиста))
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 14.02.2021 20:01
    0
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 14.02.2021 19:54
    0
    Зачётная бицуха как для теннисиста))
    Ссылка
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